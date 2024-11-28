...

Prabowo Resmi Naikkan Gaji Guru dan Tunjangan Guru Non-ASN, Segini Besarannya

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Kamis 28 November 2024 21:14 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa kesejahteraan guru akan ditingkatkan. Prabowo menyebut bahwa telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan PPPK serta guru-guru non ASN.
 
Prabowo juga menyebut bahwa terdapat penambahan guru yang bersertifikat pada tahun 2025. Sebelumnya, Prabowo menghadiri puncak Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
 
