Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa kesejahteraan guru akan ditingkatkan. Prabowo menyebut bahwa telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan PPPK serta guru-guru non ASN.

Prabowo juga menyebut bahwa terdapat penambahan guru yang bersertifikat pada tahun 2025. Sebelumnya, Prabowo menghadiri puncak Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

