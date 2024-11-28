Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa kesejahteraan guru akan ditingkatkan. Prabowo menyebut bahwa telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan PPPK serta guru-guru non ASN.
Prabowo juga menyebut bahwa terdapat penambahan guru yang bersertifikat pada tahun 2025. Sebelumnya, Prabowo menghadiri puncak Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Video Editor: Muarif Ramadhan
Baca Juga:
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow