Cagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) mengungkap nasehat sang ibu usai menyoblos di TPS 23 Jalan Rancabolang II, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Kang Emil mengatakan bahwa ibunya turut mendoakan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta.

Sang ibu juga meminta agar RK dapat bertawakal dan berserah diri dengan hasil Pilgub Jakarta karena tujuan maju di Pilgub bukan untuk kekuasaan namun untuk memperluas kebermanfaatan.

