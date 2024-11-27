Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) nyoblos di TPS 23 Jalan Rancabolang II, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Ridwan Kamil, memilih untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Wali Kota Bandung.

Ridwan Kamil menegaskan meski domisili di Bandung, namun tidak mengurangi komitmennya dalam membangun Jakarta. Kang Emil mengaku tidak masalah jika ada yang menyinggung terkait domisilinya bersama Suswono tidak di Jakarta.

