Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Mantan Gubernur Jawa Barat ini tampak didampingi istrinya, Atalia Praratya mendatangi TPS 023 Ciumbuleuit, Kota Bandung.

Kang Emil melemparkan senyum dan disambut sorak sorai warga yang juga memberikan hak suara di TPS yang sama dengan dirinya. Bahkan, tidak sedikit dari warga sengaja berkerumun dan mengeluarkan ponsel mereka untuk berswafoto bersama cagub Jakarta itu.

Baca juga judul artikel: Ridwan Kamil Nyoblos di Bandung, Jadi Rebutan Selfie Emak-Emak di TPS

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News