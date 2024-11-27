...

Ridwan Kamil Bersama Istri Atalia Nyoblos di TPS 24 Ciumbuleuit Bandung

Riana Rizkia, Jurnalis · Rabu 27 November 2024 14:16 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Mantan Gubernur Jawa Barat ini tampak didampingi istrinya, Atalia Praratya mendatangi TPS 023 Ciumbuleuit, Kota Bandung.
 
Kang Emil melemparkan senyum dan disambut sorak sorai warga yang juga memberikan hak suara di TPS yang sama dengan dirinya. Bahkan, tidak sedikit dari warga sengaja berkerumun dan mengeluarkan ponsel mereka untuk berswafoto bersama cagub Jakarta itu.
 
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Febry Rachadi

(fru)

