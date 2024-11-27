Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Lokasinya di TPS 046, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Mas Pram datang bersama istri Endang Nugraheni dan sang putri Hanifa Fadhila Pramono. Pramono mengenakan baju koko atau muslim berwarna cokelat lengkap dengan kain cukin berwarna putih bermotif ondel-ondel.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Febry Rachadi

(fru)

