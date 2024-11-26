...

Breaking News! Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 26 November 2024 17:36 WIB
Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak permohonan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula.
 
Sidang putusan praperadilan Tom Lembong digelar, Selasa (26/11)
 
Dengan putusan ini, Kejaksaan Agung harus menyelesaikan penyidikan yang sedang berjalan untuk selanjutnya dilimpahkan ke penuntut umum dan pengadilan.
 
Adapun gugatan permohonan praperadilan diajukan Tom Lembong karena menilai penetapan tersangkanya di kasus dugaan korupsi impor gula tak sah, penetapan tersangka yang dilakukan Kejagung pun dianggap sewenang-wenang.
 
Reporter: Ari Sandita
 

(rns)

