Golkar Angkat Bicara Usai Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Terjaring OTT KPK

Miftahul Ghani, Jurnalis · Senin 25 November 2024 20:16 WIB
Golkar angkat bicara terkait OTT KPK terhadap cagub petahana Bengkulu Rohidin Mersyah. Golkar menegaskan akan taat hukum dan meminta Rohidin Mersyah untuk kooperatif dan mengikuti proses hukum.
 
Golkar masih akan mengkaji dan mempertimbangkan apakah akan memberikan bantuan hukum dan tidak kepada Rohidin Mersyah.
 
Sebelumnya, Rohidin Mersyah, Gubernur sekaligus cagub petahana Bengkulu terjaring OTT KPK terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi pendanaan Pilkada 2024.
 
Reporter: Miftahul Ghani
 
 
 

