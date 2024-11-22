Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mendapatkan dukungan dari 18 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan seusai menghadiri Deklarasi Gabungan dan Ulang Tahun Laskar Merah Putih di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (22/11/2024). Ridwan Kamil optimistis bisa memenangkan Pilgub Jakarta 2024 dalam satu putaran atas dukungan itu.
Reporter : Riana Rizkia
Produser : Febry Rachadi
(rns)
