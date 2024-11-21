...

MORNING ZONE: Kecanduan Judi Online Termasuk Gangguan Jiwa?

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Kamis 21 November 2024 15:27 WIB
Kini judi online sudah menjadi fenomena di masyarakat. Beberapa orang bahkan terang-terangan ikutan judi online, seraya pamer hasil yang didapat.
 
Pandemi Covid-19 menjadi salah satu pemicu semakin banyaknya orang yang melakukan judi online. Bukan hanya menyambung hidup, tapi juga mengisi waktu luang sambil ngumpulin duit.
 
Sialnya, banyak dari pemain judi online yang akhirnya ketagihan. Tak sedikit mereka terlilit hutang yang pada ujungnya cari duit di pinjaman online. Lingkaran setan ini begitu dekat dengan masyarakat zaman now, bukan begitu?
 
Karena kondisi tersebut, banyak orang di era modern seperti sekarang yang depresi. Merasa cemas setiap hari karena dikejar-kejar hutang. Kondisi semacam ini tentu berkaitan dengan masalah kesehatan mental.
 
Lantas, apakah ketagihan judi online bagian dari gangguan jiwa?
 
Liputan: Khafid Mardiyansyah

(fru)

