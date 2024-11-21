...

Komunitas Buruh dan Driver Ojol Deklarasikan Dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono

Ari Sandita, Jurnalis · Kamis 21 November 2024 23:41 WIB
Relawan Buruh Jakarta yang terdiri dari 11 Federasi Buruh dan Barisan Ojol Sahabat (BOS) RIDO mendeklarasikan dukungannya pada Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono di kawasan Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (21/11) malam. Ada 11 Federasi Buruh dan 16 komunitas ojol yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan RIDO.
 
Deklarasi tersebut dihadiri langsung oleh Cawagub Jakarta, Suswono. Suswono berjanji akan lebih memperhatikan nasib buruh dan ojol jika terpilih di Pilkada Jakarta.
 
Reporter: Ari Sandita
 
