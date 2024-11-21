Relawan Buruh Jakarta yang terdiri dari 11 Federasi Buruh dan Barisan Ojol Sahabat (BOS) RIDO mendeklarasikan dukungannya pada Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono di kawasan Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (21/11) malam. Ada 11 Federasi Buruh dan 16 komunitas ojol yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan RIDO.

Deklarasi tersebut dihadiri langsung oleh Cawagub Jakarta, Suswono. Suswono berjanji akan lebih memperhatikan nasib buruh dan ojol jika terpilih di Pilkada Jakarta.

Reporter: Ari Sandita

Baca Juga:

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News