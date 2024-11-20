Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan operasi tangkap tangan tidak bisa dihapuskan. Alexander Marwata menyebut kegiatan tangkap tangan termuat dalam undang-undang.

Penghapusan OTT ramai diperbincangkan bermula dari pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam fit and proper test capim Lembaga Antirasuah. Menurutnya, OTT tak tepat untuk dilakukan dalam pemegakan hukum di sektor korupsi.

Johanis Tanak bahkan berencana meniadakan OTT bila terpilih menjadi Ketua KPK.

