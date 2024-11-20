Menko PMK Pratikno mengumpulkan para menteri untuk mempercepat penanganan erupsi Lewotobi dan konflik sosial di Adonara Barat, NTT.

Pratikno pun menegaskan untuk menghadapi musim hujan dan persiapan libur Natal, pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian sementara bagi para pengungsi Erupsi Lewotobi.

Pemerintah juga akan mendorong relokasi mandiri renovasi rumah, dan pembangunan hunian tetap.

Pratikno menyebut Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah strategis dan memberikan perlindungan kenyamanan bagi para pengungsi, sekaligus mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana.

Reporter: Binti Mufarida

(fru)

