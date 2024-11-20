...

Pemerintah Kebut Pembangunan Hunian Sementara bagi Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 20 November 2024 20:44 WIB
Menko PMK Pratikno mengumpulkan para menteri untuk mempercepat penanganan erupsi Lewotobi dan konflik sosial di Adonara Barat, NTT.
 
Pratikno pun menegaskan untuk menghadapi musim hujan dan persiapan libur Natal, pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian sementara bagi para pengungsi Erupsi Lewotobi.
 
Pemerintah juga akan mendorong relokasi mandiri renovasi rumah, dan pembangunan hunian tetap.
 
Pratikno menyebut Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah strategis dan memberikan perlindungan kenyamanan bagi para pengungsi, sekaligus mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana.
 
