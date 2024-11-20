...

Jokowi 'Bisiki' Komunitas Pujakesuma di Jakarta untuk Dukung Ridwan Kamil

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Rabu 20 November 2024 19:26 WIB
Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi kembali bertemu Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil.  Pertemuan terjadi di acara pelantikan dan pengukuhan DPW Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Jakarta.
 
Jokowi pun mengaku telah mengenal Pujakesuma dan dianggap sebagai keluarga besarnya. Jokowi mengaku telah membisiki nama Ridwan Kamil kepada Pujakesuma itu dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
 
 
 



