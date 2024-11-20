Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi kembali bertemu Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil. Pertemuan terjadi di acara pelantikan dan pengukuhan DPW Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Jakarta.

Jokowi pun mengaku telah mengenal Pujakesuma dan dianggap sebagai keluarga besarnya. Jokowi mengaku telah membisiki nama Ridwan Kamil kepada Pujakesuma itu dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Reporter: Jonathan Simanjuntak