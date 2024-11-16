Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam, Luong Cuong. Pertemuan berlangsung di sela KTT APEC 2024, di Lima, Peru, Jumat (15/11/2024).
Prabowo menegaskan pentingnya hubungan erat kedua negara di kawasan Asia Tenggara.
Presiden Prabowo menekankan komitmen Indonesia untuk mempercepat proses ratifikasi perjanjian zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan menyelesaikan pengaturan pelaksanaannya.
Produser : Febry Rachadi
(rns)
