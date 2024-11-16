Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, di Lima, Peru, pada Jumat 15 November 2024 waktu setempat.

Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prabowo dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2024 di Peru.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Selandia Baru. Prabowo menyebut Selandia Baru sebagai sahabat sekaligus mitra strategis Indonesia.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News