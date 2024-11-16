Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung terus bergerak bersosialisasi ke masyarakat. Kali ini gowes dan berdialog bareng 15 komunitas sepeda, Sabtu (16/11/2024) pagi.
Diketahui, 15 komunitas sepeda ini digagas oleh relawan Pramono-Rano (R3PRO). Pramono start dari kediamannya di Jalan H Ambas, Cipete, Jakarta Selatan.
Kemudian menuju Gedung Serbaguna Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terlihat pula anak almarhum Abraham Lunggana alias, Guruh Tirta Lunggana.
Produser: Akira AW
Video Editor: Muarif Ramadhan
