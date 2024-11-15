Ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia tertahan di peringkat 130 dunia meski kehilangan 2,93 poin di ranking FIFA.

Meski begitu, Timnas Indonesia disalip Malaysia efek menurunnya perolehan poin mereka di ranking FIFA dari 1,118.87 menjadi 1,115.94 angka. Di saat bersamaan, Timnas Malaysia naik empat posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia setelah menang 3-1 atas Laos di laga uji coba pada Kamis, 14 November 2024 malam WIB. Kemenangan atas Laos menghasilkan tambahan 2,97 poin di ranking FIFA bagi skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C pada Selasa, 19 November 2024 malam WIB. Di saat bersamaan Jepang akan tandang ke markas China.

Hingga matchday kelima Grup C, Jepang duduk di puncak klasemen dengan 13 angka. Jepang unggul tujuh angka dari Australia, Arab Saudi dan China yang berturut-turut menempati posisi dua, tiga dan empat klasemen.

Reporter: Ramdani Bur

(rns)

