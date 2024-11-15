...

Pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang: Sejumlah Peluang Emas Tercipta untuk Garuda

Rivan Nasri Rachman, Jurnalis · Jum'at 15 November 2024 21:21 WIB
Timnas Indonesia beberapa kali sempat mengancam gawang Jepang saat kedua tim memainkan matchday kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Jumat (15/11/2024) malam WIB. Meski begitu, sejumlah peluang emas itu gagal menjadi gol sehingga skor masih 0-0 hingga laga memasuki menit ke-30.
 
Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Timnas Indonesia awalnya diprediksi akan bermain bertahan. Namun, tak disangka skuad Garuda justru tampil menyerang.
 
Bahkan ada dua kesempatan Ragnar Oratmangoen nyaris merobek jala gawang Samurai Biru. Ada satu momen Ragnar sudah berduel dengan kiper Jepang, Zion Suzuki.
 
Sayangnya, Zion Suzuki masih mampu menghalau sepakan Ragnar. Tentunya menarik melihat permainan Garuda yang mampu membuat Jepang ketar-ketir.
 
Reporter: Rivan Nasri Rachman
 
Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

