Diganti di Menit 41, Kevin Diks Alami Cedera Lutut Digantikan Sandy Walsh

Ramdani Bur, Jurnalis · Jum'at 15 November 2024 21:04 WIB
Kevin Diks diganti di menit 40 laga Timnas Indonesia vs Jepang saat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Diks ditarik keluar di menit 40 untuk digantikan Sandy Walsh.
 
Kevin Diks harus menjalani perawatan di bagian lututnya pesepakbola 28 tahun itu gagal menjalani pertandingan sampai akhir.
 
Sejatinya, Kevin Diks tampil oke saat berperan sebagai wing back kanan dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong ia terlibat kali menjalani duel ketat dengan wing back kiri Timnas Jepang, Kaoru Mitoma.
 
Pemain FC Copenhagen ini juga sempat dilanggar Kaoru Mitoma. Wasit yang memimpin pertandingan bahkan sampai memberikan kartu kuning kepada Mitoma.
 
Reporter: Ramdani Bur
 

