Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny kedapatan menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang di SUGBK, Jumat (15/11).

Tak hanya Ole, dua pemain yang sedang dinaturalisasi Indonesia U-20, Tim Geypens dan Dion Markx juga ikut menyaksikan langsung laga tersebut.

Berbeds dengan Ole, Tim dan Dion merupakan dua pemain yang sudah dipastikan akan menjalani proses naturalisasi.

Kedua pemain itu sudah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai tanda akan segera dinaturalisasi.

Reporter: Cikal Bintang Raissatria

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News