...

Ole Romeny dan 2 Pemain Naturalisasi U-20 Ikut Saksikan Laga Timnas Indonesia vs Jepang

Cikal Bintang Raissatria, Jurnalis · Jum'at 15 November 2024 20:21 WIB
A A A
Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny kedapatan menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang di SUGBK, Jumat (15/11). 
 
Tak hanya Ole, dua pemain yang sedang dinaturalisasi Indonesia U-20, Tim Geypens dan Dion Markx juga ikut menyaksikan langsung laga tersebut. 
 
Berbeds dengan Ole, Tim dan Dion merupakan dua pemain yang sudah dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. 
 
Kedua pemain itu sudah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai tanda akan segera dinaturalisasi.
 
Reporter: Cikal Bintang Raissatria
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini