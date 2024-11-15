Wapres Gibran Rakabuming Raka tiba di SUGBK, Jakarta, Jumat (15/11). Gibran turut mengajak sang buah hati, Jan Ethes.
Kedatangannya untuk mendukung langsung Timnas Indonesia melawan Jepang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Ketum PSSI Erick Thohir sudah lebih dahulu memasuki stadion.
Reporter: Andri Bagus Syaeful
