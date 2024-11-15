Paslon Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menanggapi endorse Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil.
Pramono mendoakan agar yang memberikan dukungan ke 03 maupun kubu sebelah selalu sehat. Sementara, Rano-Karno justru mempertanyakan endorse Jokowi dapat berpengaruh pada elektabilitas pasangan RIDO apa tidak.
Sebelumnya, Pramono Anung-Rano Karno menerima dukungan dari Relawan Bravo 5 yang berisi kelompok jendral purnawirawan TNI yang diinisiasi oleh Luhut Binsar Pandjaitan..
Reporter: Muhammad Refi Sandi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow