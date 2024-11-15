...

Ridwan Kamil Klaim Didukung Jokowi, Pramono Anung Singgung Demokrasi

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Jum'at 15 November 2024 18:49 WIB
Paslon Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menanggapi endorse Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil. 
 
Pramono mendoakan agar yang memberikan dukungan ke 03 maupun kubu sebelah selalu sehat. Sementara, Rano-Karno justru mempertanyakan endorse Jokowi dapat berpengaruh pada elektabilitas pasangan RIDO apa tidak.
 
Sebelumnya, Pramono Anung-Rano Karno menerima dukungan dari Relawan Bravo 5 yang berisi kelompok jendral purnawirawan TNI yang diinisiasi oleh Luhut Binsar Pandjaitan..
 
