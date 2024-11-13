Danpuspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto memastikan sebanyak 45 anggota TNI Yonarmed 2/KS Kodam I/Bukit Barisan diperiksa terkait kasus penyerangan warga sipil di Desa Selamat, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jumlah anggota TNI yang diperiksa ini bertambah dari yang sebelumnya dilaporkan hanya 33 orang.

Adapun pemeriksaan ini tengah dilakukan oleh Polisi Militer Kodam (Pomdam) 1/Bukit Barisan. Sebelumnya, Panglima TNI mengungkapkan penyerangan dilatarbelakangi adanya geng motor yang kebut-kebutan berujung ditegur prajurit TNI hingga terjadi perkelahian hingga memicu perkelahian massal.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

