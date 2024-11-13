...

Terkait Isu PHK, Wamenaker Panggil Bos Sritex Hari Ini

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 13 November 2024 09:56 WIB
Wakil Menteri Ketenagakerjaan,  Immanuel Ebenezer memanggil Presiden Komisaris PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto ke kantornya, Rabu (13/11/2024) pagi. Pemanggilan tersebut merespons kabar yang beredar kalau Sritex melakukan PHK. 
 
Kabar adanya PHK bermula usai kunjungan Wamenaker ke lokasi pabrik Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Padahal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta tidak ada PHK yang dilakukan Sritex.
 
 
