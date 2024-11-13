Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer memanggil Presiden Komisaris PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto ke kantornya, Rabu (13/11/2024) pagi. Pemanggilan tersebut merespons kabar yang beredar kalau Sritex melakukan PHK.

Kabar adanya PHK bermula usai kunjungan Wamenaker ke lokasi pabrik Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Padahal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta tidak ada PHK yang dilakukan Sritex.

Baca juga artikel : Pastikan Tidak Ada PHK di Sritex, Wamenaker: Negara Tak Boleh Abai Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News