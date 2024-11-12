...

Timnas Futsal Juara, Menpora: Kita Genjot Agar Prestasi Bisa Lebih Tinggi

Nur Khabibi, Jurnalis · Selasa 12 November 2024 22:02 WIB
Menpora Dito Ariotedjo menyatakan ranking Timnas Futsal Indonesia saat ini berada di tingkat 24, Kenaikan tersebut setelah berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024.
 
Menpora mneyebut sebelumnya peringkat Timnas Futsal berada di posisi 28. Dito menyatakan akan memfokuskan pengembangan olahraga futsal.
 
Futsal menjadi salah satu olahraga yang diminati masyarakat mempunyai peluang untuk berprestasi di tingkat internasional. Menpora berpesan kepada pengurus FFI dan para pemain untuk tidak berpuas diri terhadap prestasi yang diraih.
 
Reporter: Nur Khabibi
 

(rns)

