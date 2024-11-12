Menpora Dito Ariotedjo menyatakan ranking Timnas Futsal Indonesia saat ini berada di tingkat 24, Kenaikan tersebut setelah berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024.

Menpora mneyebut sebelumnya peringkat Timnas Futsal berada di posisi 28. Dito menyatakan akan memfokuskan pengembangan olahraga futsal.

Futsal menjadi salah satu olahraga yang diminati masyarakat mempunyai peluang untuk berprestasi di tingkat internasional. Menpora berpesan kepada pengurus FFI dan para pemain untuk tidak berpuas diri terhadap prestasi yang diraih.

Reporter: Nur Khabibi

