Bek Timnas Indonesia, Kevin Diks dipastikan telah tiba di Tanah Air. Kevin datang melalui pintu 1 terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/11).

Pemain FC Copenhagen itu sebelumnya dikabarkan menggunakan maskapai Qatar Airways dari Denmark. Kevin Diks sudah merampungkan proses naturalisasinya.

Pemain berusia 28 tahun itu akan membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi dalam Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.

Reporter: Cikal Bintang

(rns)

