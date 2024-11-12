...

Kevin Diks Tiba di Tanah Air, Siap Bela Timnas Indonesia vs Jepang!

Cikal Bintang Raissatria, Jurnalis · Selasa 12 November 2024 17:46 WIB
A A A
Bek Timnas Indonesia, Kevin Diks dipastikan telah tiba di Tanah Air. Kevin datang melalui pintu 1 terminal 3 kedatangan internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (12/11).
 
Pemain FC Copenhagen itu sebelumnya dikabarkan menggunakan maskapai Qatar Airways dari Denmark. Kevin Diks sudah merampungkan proses naturalisasinya. 
 
Pemain berusia 28 tahun itu akan membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi dalam Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.
 
Reporter: Cikal Bintang
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini