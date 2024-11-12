...

MORNING ZONE: STY Coret 4 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang dan Arab Saudi

Maruf El Rumi, Jurnalis · Selasa 12 November 2024 12:54 WIB
Timnas Indonesia dipastikan takkan diperkuat Mees Hilgers di laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Itu berarti Shin Tae-yong (STY) hanya perlu mencoret empat pemain saja dari skuad yang sudah dipanggil untuk menghadapi laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.
 
Seperti yang diketahui, STY telah memanggil 27 pemain untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Lalu ada satu pemain tambahan lagi, yakni Kevin Diks lantaran proses naturalisasinya kini sudah rampung.
 
Total 28 pemain tengah disiapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk dua laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) nanti. Hanya saja, menurut aturan AFC dan FIFA, Shin Tae-yong tak bisa membawa 28 pemain tersebut. Sebab hanya 23 nama saja yang boleh didaftarkan ke pertandingan.
 
 
Liputan: Maruf El Rumi

(fru)

