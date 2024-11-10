Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengaku ingin membuat sebagian pulau di Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata internasional.

RK mengatakan hal itu bakal membuat wisatawan asing datang hingga berbelanja. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat berkunjung ke empat Pulau di Kepulauan Seribu, Minggu (10/11/2024).

RK juga mengatakan pihaknya juga akan menyediakan lapangan pekerjaan untuk anak muda. Dia berjanji membuka satu juta lapangan pekerjaan jika terpilih.

Reporter : Irfan Ma'ruf

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News