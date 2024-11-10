...

Ridwan Kamil Janji Buka Destinasi Internasional di Pulau Seribu, Bakal Serap Banyak Lapangan Kerja

Irfan Maruf, Jurnalis · Minggu 10 November 2024 19:22 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengaku ingin membuat sebagian pulau di Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata internasional. 
 
RK mengatakan hal itu bakal membuat wisatawan asing datang hingga berbelanja. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat berkunjung ke empat Pulau di Kepulauan Seribu, Minggu (10/11/2024).
 
RK juga mengatakan pihaknya juga akan menyediakan lapangan pekerjaan untuk anak muda. Dia berjanji membuka satu juta lapangan pekerjaan jika terpilih.
 
Reporter : Irfan Ma'ruf
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

