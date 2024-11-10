...

Wapres Gibran Rakabuming Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 10 November 2024 08:50 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming memimpin Upacara Ziarah Nasional. Upacara ini dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024. Lokasi di TMP Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024).
 
Wapres Gibran Rakabuming tiba di lokasi sekira pukul 07.47 WIB. Wapres Gibran kemudian langsung mengikuti prosesi ziarah nasional. Prosesi ziarah nasional dimulai dengan laporan komandan upacara. Komandan upacara dipimpin Kadisops Lanud Suryadarma Kolonel Pnb Lucky Indrawan.
 
 
Produser: Akira AW

(fru)

