Kevin Diks resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai mengambil sumpah WNI di Kedutaan Beşar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, pada Jumat (9/11/2024) malam WIB.

Selain Diks, ada juga dua pesepakbola putri keturunan Indonesia yang juga masuk proses naturalisasi. Kedua pemain itu bernama Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu.

Kehadiran Diks diharapkan mampu menambah kekuatan Timnas Indonesia yang tengah berjuang di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

