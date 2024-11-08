...

Singkirkan Thailand, Timnas Futsal Indonesia Melaju ke Final ASEAN Futsal Championship 2024

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 08 November 2024 21:34 WIB
A A A
Timnas Futsal Indonesia berhasil menghancurkan Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, pada Jumat (8/11/2024) malam WIB. 
 
Bermain di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Timnas Futsal Indonesia tepatnya menang dengan skor telak 5-1 dan memastikan diri lolos ke final.
 
Lima gol Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh Evan Soumilena (8’), Brian Ick (22’, 27’), dan Rio Pangestu (33’), Firman Ardiansyah (38’).
 
Di final ASEAN Futsal Championship 2024 Timnas Futsal Indonesia akan menantang Vietnam. Sebelumnya Vietnam sudah merebut kunci ke final berkat mengalahkan Australia 5-4
 
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini