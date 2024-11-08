Timnas Futsal Indonesia berhasil menghancurkan Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024, pada Jumat (8/11/2024) malam WIB.

Bermain di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Timnas Futsal Indonesia tepatnya menang dengan skor telak 5-1 dan memastikan diri lolos ke final.

Lima gol Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh Evan Soumilena (8’), Brian Ick (22’, 27’), dan Rio Pangestu (33’), Firman Ardiansyah (38’).

Di final ASEAN Futsal Championship 2024 Timnas Futsal Indonesia akan menantang Vietnam. Sebelumnya Vietnam sudah merebut kunci ke final berkat mengalahkan Australia 5-4

