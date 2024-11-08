...

Satu Keluarga Tewas saat Kebakaran, Sang Ayah Ternyata Sempat Ikut Padamkan Api

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Jum'at 08 November 2024 18:38 WIB
Satu keluarga tewas dalam kebakaran rumah kontrakan di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (8/11).
 
Mirisnya, salah satu korban yang merupakan ayah sempat turun ikut padamkan api, sebelum tewas terpanggang bersama istri dan dua anaknya.
 
Keempat korban ditemukan dalam sebuah kamar dan diduga terjebak saat api membesar. Keempat korban berinisial ASM (40), Y (35), S (8), dan A (3).
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
 

(rns)

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

