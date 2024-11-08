Satu keluarga tewas dalam kebakaran rumah kontrakan di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (8/11).

Mirisnya, salah satu korban yang merupakan ayah sempat turun ikut padamkan api, sebelum tewas terpanggang bersama istri dan dua anaknya.

Keempat korban ditemukan dalam sebuah kamar dan diduga terjebak saat api membesar. Keempat korban berinisial ASM (40), Y (35), S (8), dan A (3).

Reporter: Achmad Al Fiqri

