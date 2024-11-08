Presiden Prabowo Subianto menyebut sudah memberikan instruksi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran kabinet Merah Putih sebelum melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Prabowo juga mengaku sudah memberikan petunjuk agar persiapan untuk mulai bekerja keras pada tahun 2025 mendatang.

Prabowo menyebut bahwa instruksi dan petunjuk tersebut untuk memenuhi program-program yang telah dicanangkan dirinya bersama para jajaran kabinet Merah Putih.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo resmi melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja keras luar negeri perdana pada hari ini Jumat 8 November 2024.

Produser: Akira AW

(fru)

