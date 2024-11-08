...

Kunker ke Luar Negeri, Presiden Prabowo Titip RI ke Gibran dan Beri Pesan Ini

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Jum'at 08 November 2024 13:31 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyebut sudah memberikan instruksi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran kabinet Merah Putih sebelum melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
 
Prabowo juga mengaku sudah memberikan petunjuk agar persiapan untuk mulai bekerja keras pada tahun 2025 mendatang.
 
Prabowo menyebut bahwa instruksi dan petunjuk tersebut untuk memenuhi program-program yang telah dicanangkan dirinya bersama para jajaran kabinet Merah Putih.
 
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo resmi melakukan kunjungan kenegaraan dan kerja keras luar negeri perdana pada hari ini Jumat 8 November 2024.
 
 
Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

