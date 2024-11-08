Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Tujuan pertamanya yakni China, Jumat (8/11/2024).

Diketahui, Prabowo akan bertolak ke sejumlah negara mulai 8-19 November. Selain China, Prabowo akan ke Amerika Serikat, Inggris, Peru, dan Brasil.

Prabowo berjalan menaiki Pesawat Kepresidenan pukul 10.20 WIB. Sejumlah pejabat pun turut mendampinginya jelang keberangkatan. Di antaranya Wapres Gibran Rakabuming hingga Menkomdigi, Meutya Hafid.

Prabowo Subianto akan berada di China sampai 10 November 2024. Prabowo di sana akan bertemu Xi Jinping dan pejabat tinggi lainnya.

