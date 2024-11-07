...

Rezky Aditya Hadiri Gelar Perkara Kasus Dugaan Penelantaran Anak

Ravie Wardani, Jurnalis · Kamis 07 November 2024 14:23 WIB
Rezky Aditya menghadiri gelar perkara terkait kasus dugaan penelantaran anak yang dilaporkan oleh Wenny Ariani. Rezky hadir ditemani sang istri Citra Kirana, serta kuasa hukumnya. Lokasi di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kamis (7/11/2024).
 
Rezky memilih bungkam saat ditanya awak media mengenai hasil gelar perkara tersebut. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum mereka.
 
 
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Febry Rachadi

(fru)

