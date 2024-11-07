Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, bereaksi terkait kekuatan skuad Jepang yang akan menghadapi Skuad Garuda. Shin Tae-yong mengakui tim berjuluk Samurai Biru itu adalah tim terbaik di Asia dan akan menjadi lawan yang berat bagi Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong pun mengungkapkan kekuatan Jepang sebenarnya sudah bisa dilihat dari ranking FIFA. Shin Tae-yong mengatakan para pemain Timnas Indonesia harus lebih menyempurnakan persiapannya untuk melawan Jepang.

Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada, Jumat (15/11) dan Arab Saudi pada Selasa (19/11) di SUGBK, Jakarta.

