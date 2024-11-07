...

Jepang Bertabur Pemain Liga Champions, Shin Tae-yong Siapkan Strategi Khusus?

Andika Rachmansyah, Jurnalis · Kamis 07 November 2024 22:54 WIB
A A A
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, bereaksi terkait kekuatan skuad Jepang yang akan menghadapi Skuad Garuda. Shin Tae-yong mengakui tim berjuluk Samurai Biru itu adalah tim terbaik di Asia dan akan menjadi lawan yang berat bagi Timnas Indonesia.
 
Shin Tae-yong pun mengungkapkan kekuatan Jepang sebenarnya sudah bisa dilihat dari ranking FIFA. Shin Tae-yong mengatakan para pemain Timnas Indonesia harus lebih menyempurnakan persiapannya untuk melawan Jepang. 
 
Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada, Jumat (15/11) dan Arab Saudi pada Selasa (19/11) di SUGBK, Jakarta.
 
Reporter:Andika Rachmansyah
 
Baca Juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini