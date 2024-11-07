Cagub Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil akan membela Persija dan menjadi Jakmania jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Ridwan Kamil menyebut dirinya ingin seperti Shin Tae-yong yang lebih membela Timnas Indonesia saat melawan Korea Selatan.

Kang Emil berkomitmen untuk mewujudkan JIS menjadi homebase Persija dan bertekad akan memperbaiki akses JIS bila terpilih Pilgub Jakarta.

Reporter: Achmad Al Fiqri

(fru)

