Terinspirasi Shin Tae-yong, Ridwan Kamil Bakal Bela Persija dan Jakmania Jika Menang Pilgub

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Kamis 07 November 2024 17:22 WIB
Cagub Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil akan membela Persija dan menjadi Jakmania jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta.  Ridwan Kamil menyebut dirinya ingin seperti Shin Tae-yong yang lebih membela Timnas Indonesia saat melawan Korea Selatan.
 
Kang Emil berkomitmen untuk mewujudkan JIS menjadi homebase Persija dan bertekad akan memperbaiki akses JIS bila terpilih Pilgub Jakarta.
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
 
 

(fru)

