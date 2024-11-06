Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri dialog bersama Kadin Jakarta, di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (06/11/2024).

Ridwan Kamil memaparkan tentang bagaimana ia menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan untuk warga Jakarta, memiliki pengalaman global yang siap menjadikan Jakarta sebagai Kota Global.

Selain itu, Ridwan Kamil-Suswono ingin menjadikan Jakarta kota festival dunia yang mana konser-konsernya semua berkelas internasional.

Menurut Ketua Kadin Jakarta, Diana Dewi dengan pertumbuhan ekonomi di Jakarta meningkat dan juga lapangan kerja bertambah menjadi visi misi dari Cagub nomor urut satu. Menurutnya, hal tersebut sama dengan visi misi para pengusaha yang ada di Kadin Jakarta.

