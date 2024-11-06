...

Dialog Bersama Kadin, Ridwan Kamil Komitmen Hadirkan 1 Juta Lapangan Pekerjaan di Jakarta

Abdul Aziz, Jurnalis · Rabu 06 November 2024 14:14 WIB
A A A
Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri dialog bersama Kadin Jakarta, di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (06/11/2024).
 
Ridwan Kamil memaparkan tentang bagaimana ia menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan untuk warga Jakarta, memiliki pengalaman global yang siap menjadikan Jakarta sebagai Kota Global.
 
Selain itu, Ridwan Kamil-Suswono ingin menjadikan Jakarta kota festival dunia yang mana konser-konsernya semua berkelas internasional. 
 
Menurut Ketua Kadin Jakarta, Diana Dewi dengan pertumbuhan ekonomi di Jakarta meningkat dan juga lapangan kerja bertambah menjadi visi misi dari Cagub nomor urut satu. Menurutnya, hal tersebut sama dengan visi misi para pengusaha yang ada di Kadin Jakarta.
 
 
Reporter: Abdul Aziz
Produser: Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini