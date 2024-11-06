...

'Gerakan Kolaborasi Jakarta' Relawan Anies dan Foke Deklarasi Dukung Pramono-Rano

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 06 November 2024 23:22 WIB
A A A
Eks Pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam 'Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ)' mendeklarasikan dukungan kepada Pramono Anung-Rano Karno di Taman Perdapa, Tebet Barat, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024) sore. GKJ siap memberikan dukungan sepenuhnya terhadap paslon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta Pramono-Rano Karno.
 
Sementara, Pramono Anung menilai dukungan sebagai penambah energi yang luar biasa dari relawan yang telah mensukseskan pemenangan Fauzi Bowo alias Foke dan Anies Baswedan.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
 
Baca Juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini