Eks Pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam 'Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ)' mendeklarasikan dukungan kepada Pramono Anung-Rano Karno di Taman Perdapa, Tebet Barat, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024) sore. GKJ siap memberikan dukungan sepenuhnya terhadap paslon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta Pramono-Rano Karno.

Sementara, Pramono Anung menilai dukungan sebagai penambah energi yang luar biasa dari relawan yang telah mensukseskan pemenangan Fauzi Bowo alias Foke dan Anies Baswedan.

