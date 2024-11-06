...

Pramono Minta Didoakan Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 06 November 2024 22:54 WIB
A A A
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersilaturahmi ke kediaman Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf, Rabu (6/11/2024). Pramono yang didampingi Habib Salim bin Shalahuddin bin Salim bin Jindan bermaksud untuk meminta doa kepada Habib Muhammad. 
 
Pramono juga mengungkapkan bahwa Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf meminta agar Madrasahnya diperbaiki.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
 
Baca Juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini