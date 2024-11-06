Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bersilaturahmi ke kediaman Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf, Rabu (6/11/2024). Pramono yang didampingi Habib Salim bin Shalahuddin bin Salim bin Jindan bermaksud untuk meminta doa kepada Habib Muhammad.

Pramono juga mengungkapkan bahwa Habib Muhammad bin Abdurrahman Assegaf meminta agar Madrasahnya diperbaiki.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

