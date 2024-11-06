...

Pramono Beberkan Cara Atasi PHK yang Tinggi di Jakarta

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 06 November 2024 19:53 WIB
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menawarkan terobosan mengatasi permasalahan PHK di Jakarta. Pramono menegaskan akan memberikan bantuan modal usaha Rp300 miliar sebagai stimulus bagi UMKM.
 
Pramono juga menawarkan solusi Balai Latihan Kerja supaya masyarakat mendapat pendidikan dan dapat membuka usaha. Sebelumnya, Pramono hadir dalam acara 'Kadin DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Rabu (6/11).
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
 
