Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menawarkan terobosan mengatasi permasalahan PHK di Jakarta. Pramono menegaskan akan memberikan bantuan modal usaha Rp300 miliar sebagai stimulus bagi UMKM.

Pramono juga menawarkan solusi Balai Latihan Kerja supaya masyarakat mendapat pendidikan dan dapat membuka usaha. Sebelumnya, Pramono hadir dalam acara 'Kadin DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Rabu (6/11).

