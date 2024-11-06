...

Prabowo Minta Jajaran Menterinya Tidak Sampaikan Hal Penting Melalui Telepon, Ada Apa?

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 06 November 2024 19:24 WIB
Presiden Prabowo Subianto meminta para Menteri untuk tidak menyampaikan hal rawan melalui telepon. Prabowo menyebut banyak pihak yang ingin mendengar percakapan penting antara Presiden dengan para menterinya.
 
Sebelumnya, Prabowo meminta para menteri bisa berkomunikasi melalui vidio conference saat dirinya melakukan kunker ke luar negeri. Prabowo pun meminta kepada jajaran kabinetnya tidak ragu menelepon terkait permasalahan di kementerian masing-masing.
 
Prabowo berharap para menteri kabinet tidak terlalu mengikuti protokoler karena dirinya menganggap para menteri sebagai kolega untuk mengabdi kepada rakyat.
 
(rns)

