Presiden Prabowo Subianto meminta para Menteri untuk tidak menyampaikan hal rawan melalui telepon. Prabowo menyebut banyak pihak yang ingin mendengar percakapan penting antara Presiden dengan para menterinya.

Sebelumnya, Prabowo meminta para menteri bisa berkomunikasi melalui vidio conference saat dirinya melakukan kunker ke luar negeri. Prabowo pun meminta kepada jajaran kabinetnya tidak ragu menelepon terkait permasalahan di kementerian masing-masing.

Prabowo berharap para menteri kabinet tidak terlalu mengikuti protokoler karena dirinya menganggap para menteri sebagai kolega untuk mengabdi kepada rakyat.

Reporter:Raka Dwi Novianto

