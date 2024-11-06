Wapres Gibran bertemu PM Singapura Lawrence Wong di Pelataran Hutan Kota, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). Pertemuan membahas beberapa isu strategis di antaranya masalah hilirisasi yang saat ini tengah digencarkan oleh Indonesia.

Wapres Gibran mengharapkan agar Singapura dapat mendukung proses dan kebijakan hilirisasi Indonesia. Wamenlu Arrmanatha Nasir yang mengungkap pertemuan tampak akrabkarena Wapres Gibran pernah tinggal di Singapura.

