Wapres Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Pelataran Hutan Kota, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). Wapres Gibran ditemani oleh Wamenlu Arrmanatha Nasir.

Gibran langsung mengajak PM Lawrence untuk masuk ke Hutan Kota untuk melanjutkan pertemuan bilateral. Sebelumnya, PM Lawrence juga telah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11) pagi.

Reporter: Binti Mufarida

Baca Juga: Wapres Gibran Bertemu PM Singapura Lawrence di Pelataran Hutan Kota

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News