Jelang Hari Pahlawan, Kemensos Beri Bantuan ke Keluarga Perintis Kemerdekaan

Binti Mufarida, Jurnalis · Rabu 06 November 2024 15:06 WIB
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan bantuan kepada keluarga Pahlawan dan janda perintis kemerdekaan. Lokasinya di Gedung Konvensi TMPNU, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
 
Kemensos memberikan bantuan alat bantu kursi roda kepada keluarga pahlawan. Pemberian bantuan ini dalam rangka menjelang Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. 
 
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Febry Rachadi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

