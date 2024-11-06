Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan bantuan kepada keluarga Pahlawan dan janda perintis kemerdekaan. Lokasinya di Gedung Konvensi TMPNU, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Kemensos memberikan bantuan alat bantu kursi roda kepada keluarga pahlawan. Pemberian bantuan ini dalam rangka menjelang Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November.
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Febry Rachadi
(fru)
