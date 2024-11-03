...

Presiden Prabowo Kunjungi Jokowi di Solo, Makan Malam Bersama di Angkringan

R August, Jurnalis · Minggu 03 November 2024 21:53 WIB
Presiden Prabowo Subianto bertemu Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2024) malam ini.
 
Prabowo tiba di Sumber, Kecamatan Banjarsari menaiki kendaraan Alphard warna putih. Lalu, Keduanya naik mobil bersama untuk makan malam di Angkringan Omah Semar, Laweyan Solo.
 
Prabowo mengungkapkan bahwa ada sejumlah masalah yang ia bicarakan bersama Jokowi.
 
