Relawan Kerja (RK) Ecosystem mendatangi kawasan Jalan Kalianyar IX, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (3/11/2024).
Mereka memperkenalkan salah satu program unggulan pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) pada warga.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Eksekutif RK Ecosystem, Darul Husaini yang memberikan penjabaran tentang program Kredit Mesra.
Program itu sekaligus mendorong anak-anak muda Jakarta untuk melakukan kegiatan hingga membuka usaha secara kreatif dan inovatif.
Reporter : Ari Sandita
Produser : Febry Rachadi
(rns)
