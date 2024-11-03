Relawan Kerja (RK) Ecosystem mendatangi kawasan Jalan Kalianyar IX, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (3/11/2024).

Mereka memperkenalkan salah satu program unggulan pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) pada warga.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Eksekutif RK Ecosystem, Darul Husaini yang memberikan penjabaran tentang program Kredit Mesra.

Program itu sekaligus mendorong anak-anak muda Jakarta untuk melakukan kegiatan hingga membuka usaha secara kreatif dan inovatif.

Reporter : Ari Sandita

Produser : Febry Rachadi

(rns)

