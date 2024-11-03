...

RK Ecosystem Kenalkan Program Kredit Mesra RIDO ke Warga Kalianyar Jakbar

Ari Sandita, Jurnalis · Minggu 03 November 2024 21:30 WIB
A A A
Relawan Kerja (RK) Ecosystem mendatangi kawasan Jalan Kalianyar IX, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (3/11/2024). 
 
Mereka memperkenalkan salah satu program unggulan pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) pada warga.
 
Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Eksekutif RK Ecosystem, Darul Husaini yang memberikan penjabaran tentang program Kredit Mesra.
 
Program itu sekaligus mendorong anak-anak muda Jakarta untuk melakukan kegiatan hingga membuka usaha secara kreatif dan inovatif.
 
Reporter : Ari Sandita
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini