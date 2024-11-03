Cagub nomor urut satu, Ridwan Kamil menegaskan bahwa koalisi partai politik pendukungnya solid untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan RK saat blusukan ke Kampung Makasar, Jakarta Timur, Minggu (3/11/2024).

Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Barat itu berharap agar Pilkada Jakarta ini benar-benar berkualitas. Ia menginginkan agar Pilkada dihiasi dengan pertarungan gagasan.

Reporter : Felldy Utama

Produser : Febry Rachadi

(rns)

