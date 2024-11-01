Paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sowan ke kediaman istri mendiang Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah Wahid di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024) siang.
Pramono Anung-Rano Karno Didampingi Yenny Wahid bertemu dengan Ibu Sinta Nuriyah selama 1 jam secara tertutup.
Sinta Nuriyah memberikan wejangan kepada Pram-Doel agar semua warga diberlakukan dengan sebaiknya sebagai anak bangsa.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow