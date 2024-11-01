Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menanggapi unggahan Ridwan Kamil yang makan bersama dengan Presiden Prabowo.

Makan bersama tersebut berlangsung di sebuah restoran padang. Lokasi di Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pramono Anung mengaku lebih sering bertemu dengan Prabowo Subianto. Pramono pun mendoakan Prabowo dan RK dalam kondisi sehat wal afiat.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

